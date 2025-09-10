HABER

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

ORC Araştırma yeni anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durum gözler önüne serildi. 3 ilde de CHP birinci, AK Parti ikinci sırada yer alırken MHP sadece Ankara'da yapılan oylamada 3'üncü sırada yer alabildi. İzmir'de ise İYİ Parti'nin DEM Parti'nin önünde üçüncü sırada yer alması dikkat çekti.

Recep Demircan

Siyasette yeni gelişmeler yaşanırken anket firmaları tarafından yapılan anketlerde partilerin oy oranları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Anketlerde "Katılımcılara Siyasi Parti İsimleri Tek Tek Okunarak, Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz? Sorusu Yöneltilmiştir." denildi.

İSTANBUL

İstanbul'da yapılan anket sonuçlarına göre CHP yüzde 32,4 ile birinci parti. AK Parti ise yüzde 30,2 ile ikinci sırada. DEM Parti yüzde 7,1 ile üçüncü, MHP yüzde 5,4 ile dördüncü sırada yer aldı.

ANKARA

Ankara'da ise CHP yüzde 33,2 ile birinci, AK Parti yüzde 30,5 ile ikinci, MHP yüzde 8,2 ile üçüncü, İYİ Parti yüzde 6 ile dördüncü sırada yer aldı.

İZMİR

İzmir'de ise yüzde 42,5 ile CHP birinci, AK Parti yüzde 22 ile ikinci, İYİ Parti yüzde 7,5 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 7,3 ile dördüncü sırada yer aldı.

10 Eylül 2025
