İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

Siyasette yeni gelişmeler yaşanırken anket firmaları tarafından yapılan anketlerde partilerin oy oranları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Anketlerde "Katılımcılara Siyasi Parti İsimleri Tek Tek Okunarak, Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz? Sorusu Yöneltilmiştir." denildi.

İSTANBUL

İstanbul'da yapılan anket sonuçlarına göre CHP yüzde 32,4 ile birinci parti. AK Parti ise yüzde 30,2 ile ikinci sırada. DEM Parti yüzde 7,1 ile üçüncü, MHP yüzde 5,4 ile dördüncü sırada yer aldı.

ANKARA

Ankara'da ise CHP yüzde 33,2 ile birinci, AK Parti yüzde 30,5 ile ikinci, MHP yüzde 8,2 ile üçüncü, İYİ Parti yüzde 6 ile dördüncü sırada yer aldı.

İZMİR

İzmir'de ise yüzde 42,5 ile CHP birinci, AK Parti yüzde 22 ile ikinci, İYİ Parti yüzde 7,5 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 7,3 ile dördüncü sırada yer aldı.