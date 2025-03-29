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İstanbul - Avcılar D-100'de kamyonetin çarptığı hafif ticari araç yan yola geçti: 1 yaralı

29.03.2025 08:27
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Avcılar, D-100 Karayolu'nda kamyonetin çarptığı hafif ticari araç savrularak yan yola geçerken, kazada 1 kişi yaralandı.

İstanbul - Avcılar D-100'de kamyonetin çarptığı hafif ticari araç yan yola geçti: 1 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden 34 TM 3 916 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre trafikteki bir başka araç tarafından sıkıştırılınca direksiyonu aniden orta şeride kırdı. Bu sırada arkadan gelen 34 TM 3916 plakalı kamyonet hafif ticari araca çarptı. Araç, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak refüjü aşıp D-100 yan yola geçti.

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Hafif ticari araçta bulunan sürücünün yanındaki kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğuna neden olan kazanın ardından hasar gören iki araç kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar kaza
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