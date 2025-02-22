İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu için 12 yıl hapis istemi

Terör örgütü PKK'yı öven İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetimine son verilerek yeniden seçim yapılması için dava açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Yürütülen soruşturma Avukatlık Kanunu'na ve Anayasa'ya tümüyle aykırıydı. Bunu beyan ettik. Hatta Adalet Bakanlığı'nın sonradan verdiği onayın iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurduk" ifadelerini kullanmıştı.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" iddialarıyla fezleke hazırlandı. Başkan ve üyelerin 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: Türkiye