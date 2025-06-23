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İstanbul Barosu avukatlarının Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına itirazı sonrası ortalık karıştı

İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutukluluğuna avukatlar itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinin sunulması sonrası Çağlayan’dan İstanbul Barosu'na izinsiz yürümek isteyen avukatlara polis izin vermeyince ortalık karıştı.

İstanbul Barosu avukatlarının Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına itirazı sonrası ortalık karıştı

İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin ifadelerindeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Avukat Pehlivan’ın tutuklanmasına çok sayıda İstanbul Barosuna bağlı avukat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Pehlivan’ın tutuklanması, avukatlık mesleğine yönelik müdahale niteliğinde olduğu belirtilerek, serbest bırakılması talep edildi. İtiraz dilekçesinin sunulmasının ardından aralarında İstanbul Barosu Başkanı Avukat İbrahim Kaboğlu’nun da bulunduğu çok sayıda avukat, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

POLİSTEN 'DAĞILIN' ÇAĞRISI

Öte yandan avukatlar, adliye önündeki açıklamaları sonrası Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan İstanbul Barosu'na yürümek istedi. İzinsiz yürümek isteyen kalabalığa polis müsaade etmeyince taraflar arasında sözlü tartışma ve arbede yaşandı.

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Abide-i Hürriyet Caddesi’ne kadar yürüyen kalabalık Taksim’e ilerlemek istediği sırada tekrardan yaşanan gerginlik sonrası polis kalabalığa, 'dağılma' uyarısında bulundu. Uyarının dikkate alınmaması üzerine polis, kalabalığı abluka altına aldı. Polisin 'dağılın' çağrısına tepki gösteren kalabalık akşam saatlerine doğru İstanbul Barosu'na yürümek yerine kendi araçları ile gitme kararı alarak dağıldılar. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Avukat baro
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