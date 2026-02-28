İstanbul- Beylikdüzü’nde drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza

Olay, 25 Şubat’ta Beylikdüzü Sahil Mahallesi Kocatepe Caddesi’nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, bir sürücünün aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, araç plakasından kimliği tespit edilen A.K. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi' maddesinden 58 bin 217 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca A.K.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA