İstanbul Boğazı arızalanan petrol tankeri nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı. Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. pic.twitter.com/peFAh2LY96 — Mynet (@mynet) August 14, 2025

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak durdurulurken, römorkörler geminin güvenli şekilde demirlemesi için yanında bekliyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır