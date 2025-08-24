HABER

İstanbul Boğazı'nda görkemli geçiş! TCG Anadolu demir aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle selamlanacak

Bugün İstanbul Boğazı'nda 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' düzenleniyor. TCG Anadolu gemisi, 250 öğrencinin katılımıyla Sarayburnu’ndan sabah saatlerinde demir aldı. Deniz Kuvvetlerine ait diğer birçok gemi, Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayacak.

İstanbul Boğazı'nda görkemli geçiş! TCG Anadolu demir aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle selamlanacak

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Sarayburnu’ndan sabah 06.30’da hareket etti. Saat 15.30’da başlayacak geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluşacak.

İstanbul Boğazı nda görkemli geçiş! TCG Anadolu demir aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle selamlanacak 1

SEYİR BAZI BÖLGELERDEN İZLENEBİLECEK

Gemilerin 16.00’da Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya, 16.10’da Emirgan bölgesi, 16.15’te Kanlıca, 16.30’da Rumelihisarı, 16.40’ta Kandilli - Bebek hattı, 16.50’de Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerini gerçekleştirmesi, saat 16.50 itibarıyla ise Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerinden izlenebileceği öngörülüyor.

İstanbul Boğazı nda görkemli geçiş! TCG Anadolu demir aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle selamlanacak 2

21 PARE TOP ATIŞI VE ÇİMAVİRA SELAMI

Saat 17.00 - 17.30 arasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı’nda 21 pare top atışı ve personelin gemi boyunca yan yana durarak yaptığı selamlama anlamına gelen, çimarivayla selamlanacak.

İstanbul Boğazı nda görkemli geçiş! TCG Anadolu demir aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle selamlanacak 3

Mavi Vatan Boğaz Geçişi sırasında, TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerindeki çocukları misafir edecek.

İstanbul Boğazı nda görkemli geçiş! TCG Anadolu demir aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle selamlanacak 4

Seyir sırasında gemide bulunan çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bırakacak.

İstanbul Boğazı nda görkemli geçiş! TCG Anadolu demir aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle selamlanacak 5

Mavi Vatan Boğaz Geçişi'nin Moda ve Caddebostan'ın ardından Maltepe Sahili'nde son bulması bekleniyor.

İstanbul Boğazı nda görkemli geçiş! TCG Anadolu demir aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle selamlanacak 6

İstanbul Boğazı nda görkemli geçiş! TCG Anadolu demir aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle selamlanacak 7

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

