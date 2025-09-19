İstanbul Boğazı'nda panik anları! Beşiktaş - Üsküdar motoru, kuru yük gemisi ile çarpıştı: Valilikten açıklama

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

8 YOLCU YARALANDI

Kaza sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Kuru yük gemisi ise, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpıştığı belirtildi.



Açıklamada, "Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8'i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler Boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

(DHA)



