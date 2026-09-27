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İstanbul Boğazı'nda Preveze Deniz Zaferi hareketliliği! 15 gemi böyle geçti

Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 15 geminin katılımıyla İstanbul Boğazı’nda geçit töreni icra edildi. Gemilerin Boğaz’dan geçişi havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda Preveze Deniz Zaferi hareketliliği! 15 gemi böyle geçti

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nda geçit töreni icra edildi.

İstanbul Boğazı nda Preveze Deniz Zaferi hareketliliği! 15 gemi böyle geçti 1

Tören kapsamında Deniz Kuvvetlerine bağlı 15 gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş gerçekleştirdi. Gemilerin Boğaz’daki seyri vatandaşların da ilgisini çekti.

İstanbul Boğazı nda Preveze Deniz Zaferi hareketliliği! 15 gemi böyle geçti 2

Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında gerçekleştirilen geçişte gemiler, Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde İstanbul’un iki yakası arasından ilerledi. Nizamdaki ilk gemi, Beşiktaş Meydanı’nda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı. Gemilerin geçişi havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı nda Preveze Deniz Zaferi hareketliliği! 15 gemi böyle geçti 3

Preveze Deniz Zaferi, 27 Eylül 1538 tarihinde Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının kazandığı tarihi deniz zaferi olarak biliniyor. Zaferin yıl dönümü olan 27 Eylül, Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor.

İstanbul Boğazı nda Preveze Deniz Zaferi hareketliliği! 15 gemi böyle geçti 4

İstanbul Boğazı nda Preveze Deniz Zaferi hareketliliği! 15 gemi böyle geçti 5

İstanbul Boğazı nda Preveze Deniz Zaferi hareketliliği! 15 gemi böyle geçti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı
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