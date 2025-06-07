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İstanbul bomboş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar düştü

Kurban Bayramı'nda tatili fırsat bilen İstanbullu vatandaşlar şehri adeta boşalttı. Trafiğin neredeyse her saat yoğun olduğu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar düştü. Yoğunluk şu sıralarda ise yüzde 11 olarak ölçüldü.

İstanbul bomboş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar düştü
Melih Kadir Yılmaz

Kurban Bayramı'nda tatili fırsat bilen İstanbullu vatandaşlar perşembe günü yollara döküldü. İstanbullu vatandaşlar şehri adeta boşaltırken, gün içinde yüzde 90'lara kadar çıkan trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 4 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu şu sıralarda ise yüzde 11 olarak kayıtlara yansıdı.

UZMANLARDAN UYARI

Öte yandan uzmanlar dönüş yolunda yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı vatandaşları uyararak, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini önerdi. Özellikle bayramın son günü ve sonrasındaki pazartesi sabahı yoğunluğun tekrar artması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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