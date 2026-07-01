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İstanbul Büyükada'da plajda yangın paniği! Alevler ormana sıçradı, çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un Adalar ilçesi Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. Öte yandan yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

İstanbul Büyükada'da plajda yangın paniği! Alevler ormana sıçradı, çok sayıda ekip sevk edildi
Mustafa Fidan

Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada Viranbağ mevkiindeki bir plajda meydana geldi. Plajdaki restorandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

İstanbul Büyükada da plajda yangın paniği! Alevler ormana sıçradı, çok sayıda ekip sevk edildi 1

BÜYÜKADA'DA PLAJDA YANGIN ÇIKTI

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek verirken itfaiye ekipleri ise karadan müdahale etti.

İstanbul Büyükada da plajda yangın paniği! Alevler ormana sıçradı, çok sayıda ekip sevk edildi 2

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükada da plajda yangın paniği! Alevler ormana sıçradı, çok sayıda ekip sevk edildi 3

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına ilişkin Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Adalar Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı'nın restoran bölümünde başlayan yangın, çevresindeki ormanlık alana sirayet etmiştir. Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.

İstanbul Büyükada da plajda yangın paniği! Alevler ormana sıçradı, çok sayıda ekip sevk edildi 4

İBB İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

İstanbul Büyükada da plajda yangın paniği! Alevler ormana sıçradı, çok sayıda ekip sevk edildi 5

Yangına müdahale eden İBB İtfaiye Teşkilatımıza, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, sağlık personelimize ve görev alan tüm ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eder, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğimizi bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

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yangın Büyükada İstanbul orman yangını
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