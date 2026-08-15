Fethiye’de 20’si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 19 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) yakalandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır