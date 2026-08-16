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Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

4 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yerel kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji’den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı 1

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Uyarının 16 Ağustos saat 06.00'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu sağanak yağış
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