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Otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde otomobilin su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Günkırı beldesi D300 karayolu üzerinde, Muş istikameti Şeyh Mahmut Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında M.İ., Ö.A., R.A., ve Y.İ. isimli vatandaşlar yaralandı.

BİTLİS'TEKİ KAZADA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, su kanalına girerek araç içerisinde bulunan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Güroymak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Meryem İ., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kaza
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