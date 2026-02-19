HABER

İstanbul Çatalca tünelinde tanker devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde antifiriz hammaddesi taşıyan tanker devrildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Devrilen tanker ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kaleiçi Mahallesi Çatalca 2 Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker tünel duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Çatalca tünelinde tanker devrildi! Çok sayıda ekip sevk edildi 1

BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Tankerde yanıcı madde olduğu gerekçesiyle basın mensupları olay yerinden uzaklaştırıldı. Tek şeritten kontrollü şekilde verilen trafik, tankerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

