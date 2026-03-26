İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hacker grubuna yönelik soruşturma: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, G.C.G isimli bilişim sistemleri dünyasında Siyah Şapkalı Hacker (Black hat hacker) olarak bilinen şahsın liderliğinde gerçekleşen örgüt faaliyetiyle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Şüpheliler Facebook uygulaması veri tabanına girerek yaklaşık 19.800.000 kişiye ait kişisel verileri geçiren ve 10.768 kişiye ait İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya hesapları ile e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini tespit ettikleri aktarıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN HACKER SORUŞTURMASI: 7 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında G.C.G isimli (kendisini siyah şapkalı hacker olarak nitelendiren) şahıs dahil olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Facebook uygulaması veri tabanına girerek yaklaşık 19.800.000 kişiye ait kişisel verileri ele geçirdikleri aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Hacker olduğu tespit edilen ve şüphelilerden G.C.G isimli bilişim sistemleri dünyasında Siyah Şapkalı Hacker (Black hat hacker) olarak bilinen şahsın liderliğinde gerçekleşen örgüt faaliyeti çerçevesinde aşağıda tespit edilen eylemler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup,

Yurt dışında bulunan bankalardaki uyuyan hesap olarak tabir edilen banka hesaplarında bulunan paraları bilişim hırsızlığı suretiyle kendi kontrolünde bulunan hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan şahıslara ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları, Facebook isimli sosyal medya uygulaması veri tabanına girmek suretiyle yaklaşık 19.800.000 kişiye ait kişisel verileri ele geçirerek depoladıkları, 10.768 kişiye ait İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya hesapları ile e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini tespit ederek depoladıkları, yine birçok internet sitesine ait kullanıcı adı ve şifreleri tespit ederek verileri kopyaladıkları, bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına erişerek mağdurların kişisel verilene ulaştıkları ve bu bilgileri kullanarak panel olarak tabir edilen ve veri tabanı kendisine ait sorgu panelleri oluşturdukları, ayrıca ücret karşılığı kişisel verileri sattıkları, bir sigorta şirketinin veri tabanına girerek farklı kişilere ait 5.500 adet kaza poliçesini ele geçirerek depoladıkları, şahısların yasa dışı olarak televizyon ve şifreli yayınların bulunduğu bir platform kurulması hususunda zoom üzerinden video konferans olarak birlikte çalıştıkları, yerli ve yabancı birçok kişinin güvenlik kontrolü amaçlı elinde kimlikleri ile çekilmiş birçok fotoğrafı depoladıkları ve bu fotoğrafları telegram üzerinden sattıkları, şüpheli şahısların yukarıda bahsi geçen eylemleri gerçekleştirebilmek için birçok casus yazılım ve program bulundurdukları ve bu eylemleri gerçekleştirme usulleri hakkında uygulamalı eğitim videoları çektikleri tespit edilmiştir.

BİRÇOK DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Şüpheli 7 şahsın kimlik bilgilerinin tespiti yapılmış, ikametlerde yapılan arama sonucunda ele geçirilen birçok dijital materyale el konulmuş olup, kendilerini hacker olarak tanımlayan ve aralarında G.C.G isimli (kendisini siyah şapkalı hacker olarak nitelendiren) şahısta dahil olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."