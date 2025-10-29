HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı X hesabı açtı: İşte ilk paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) hesap açtı ve ilk paylaşım 29 Ekim 2025'te yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X'teki ilk paylaşımını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını anma ve kutlama mesajı oldu.

Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya platformu X'te hesap açtı. Hesabın açılış tarihi Ekim 2025 olarak görülürken ilk paylaşım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıldönümü kutlamasına ayrıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, X PLATFORMUNA KATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformuna katıldı. Ekim 2025’te açılan ‘İstanbulCBS’ adlı hesaptan yapılan ilk paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yer aldı.

İLK PAYLAŞIM 29 EKİM'DE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Mesajda yer alan fotoğrafta ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir ve Adalet Komisyonu Üyesi Murat Yıldız'ın ismi yer aldı.

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” 🇹🇷 #29Ekim 🇹🇷 pic.twitter.com/r98YdyzVQd

— İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (@istanbulCBS) October 28, 2025

