İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gidip, Başsavcı'yı sordular! Gözaltına alındılar: İşte ilk ifadeleri...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde iki motosikletli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinde kız arkadaşının o konutun yakınlarında bir yerde oturduğunu söyledi. İki şüphelinin organize suç örgütü veya bir terör örgütüyle bağı olup olmadığı araştırılıyor. İlk araştırmada bir bağlantı tespit edilemedi ancak şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.

İddiaya göre günün ilk saatlerine motosikletli iki şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne geldi. Şahıslar sokaktaki polis memurlarına Gürlek'in evde olup olmadığını sordu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin harekete geçmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinde kız arkadaşının o konutun yakınlarında bir yerde oturduğunu söyledi. Kız arkadaşının, Gürlek'in evini gösterdiği için, Gürlek'in evde oturduğunu bildiğini söyledi. Görevli polisleri görünce merak ettiğini, sohbet etmek için Gürlek'in evde olup olmadığını sorduğunu ifade ettiğini belirtti.

EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre diğer şüpheli de benzer ifadeler kullandı.

ÖRGÜTSEL BAĞ TESPİT EDİLEMEDİ

İki şüphelinin organize suç örgütü veya bir terör örgütüyle bağı olup olmadığı araştırılıyor. İlk araştırmada bir bağlantı tespit edilemedi ancak şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.

01 Eylül 2025
01 Eylül 2025

