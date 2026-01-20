HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik kamerasında

Batman’da freni boşalan akaryakıt tankeri, park halindeki araçlara çarptı. 8 aracın kullanılamaz hale geldiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik kamerasında

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalan akaryakıt tankeri, kontrolsüz şekilde geri geri hareket etmeye başladı.

Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik kamerasında 1

FRENİ BOŞALAN YAKIT TANKETİ 8 ARACAZARAR VERDİ

Tanker, park halindeki araçların arasına dalarak 8 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, freni boşalan tankerin geri gelerek önüne çıkan araçları biçtiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik kamerasında 2

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, tanker sürücüsünün aracı durdurmakta güçlük çektiği ve kısa sürede büyük hasarın oluştuğu dikkat çekti. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önlerken, kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği anlar güvenlik kamerasında 3

20 Ocak 2026
20 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK Başkanı Daniş: "Alçak saldırıyı lanetliyorum" RTÜK Başkanı Daniş: "Alçak saldırıyı lanetliyorum"
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştüBakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Batman Tanker kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.