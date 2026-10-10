İstanbul'da 12 günlük düzenleme: Bu yol trafiğe kapatılacak

İstanbul'da sürücüleri ilgilendiren yeni bir yol çalışması başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, D-100 Karayolu üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü'nün Edirne yönünde derz değişimi gerçekleştirilecek.

ÇALIŞMA 12 GÜN SÜRECEK

Viyadükte yapılacak derz değişim çalışmasının 12 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Çalışma süresince bölgede trafik akışının belirlenen düzenlemeye göre sağlanacağı bildirildi.

TRAFİK 7 SAAT BOYUNCA YAN YOLA AKTARILACAK

Çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gece saat 23.00 ile 06.00 arasında kuzey yan yol üzerinden sağlanacak.

Gece boyunca uygulanacak düzenlemenin, çalışma alanında trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Sürücülerin güzergâhtaki trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi gerekiyor.