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Özgür Özel'den fon krizi için 'liste açıklansın' çağrısı

Türkiye'nin konuştuğu fon kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 455 bin kişilik isim listesinin açıklanmasını istedi. Özel, "Bu isimlerin derhal açıklanması, istifa etmeleri, ifade vermeleri gerekiyor." diye konuştu.

Özgür Özel'den fon krizi için 'liste açıklansın' çağrısı
Devrim Karadağ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Garı önünde 104 kişinin öldüğü 10 Ekim 2015'teki barış mitingine yönelik düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada bir açıklama Yeni Parti lideri Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

  • İktidarın fon krizi konusunda kimyası bozulmuştur.

"FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN ADLİYEYE GİRİŞİNİ, ÇIKIŞINI GÖREN VAR MI?"

  • Fatma Betül Sayan Kaya ifade verdi deniliyor, girişini, çıkışını gören var mı? Sabah 6’da polisle dayanıp mahrem görüntüleri servis ettirip filme çekenler Fatma Betül Sayan Kaya için “Merak etmeyin, bir yerde ifade verdi...” Böyle ikili hukuk olmaz. Biz bu fon işinin peşini bırakmayacağız.

Özgür Özel den fon krizi için liste açıklansın çağrısı 1

BAKAN GÖKTAŞ'A SESLENDİ

  • Geçtiğimiz haftanın mağduru Ümit Özlale’ydi, Özlale yalanladı, kimse bir şey demedi. Bu hafta Mahinur Hanım’ın ismi vardı, o mağdur olmuş. Listeyi Mahinur Hanım check etmek için görüyorsa bu millet niye görmüyor? Bu iş listeyi gizli tutanlar yüzünden oluyor. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin. Mahinur Hanım’ın babasının mağduriyeti ortadan kalktı. Mahinur Hanım bak başına geldi, baban hakkında isim-soyisim benzerliğinden bir şey oldu, ne kadar üzüldünüz. 18 aydır haysiyet cellatlığından muzdaribiz.

"LİSTENİN DERHAL AÇIKLANMASI GEREKİYOR"

  • Özlem (Zengin) hanım bu sözleri söyledikten sonraki oturuma bir başka başkanvekili yolladılar. 455 bin rakamının içinde yüz binlerce mağdur var. Özlem hanımın bahsettiği; "bu isimler açıklansın, hepimiz zan altında kalmaktan kurtulalım" diyor. Bu isimlerin derhal açıklanması, istifa etmeleri, ifade vermeleri gerekiyor. Yeni Partililer yapsaydı sabahın 6’sında gözaltına alınmış, şimdi tutuklu yargılanıyor olurlardı.
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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