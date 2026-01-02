HABER

İstanbul'da 2 aylık bebek hayatını kaybetmişti! Bakan Tunç'tan açıklama: "Geleceğe ihanettir"

Fatih'te 3 gün beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili anne, baba, anneanne ve dede dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada "Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez." dedi.

İstanbul Fatih'te 3 gün beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebeğin ölümü üzerine gözaltına alınan anne, baba, anneanne ve dede dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"GELECEĞE İHANETTİR"

Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez.

İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi“ suçundan tutuklanmıştır.

Antalya’da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs “Altsoya karşı eziyet” suçundan tutuklanmıştır."

