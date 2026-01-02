İstanbul'da 2 aylık bebek hayatını kaybetmişti! Bakan Tunç'tan açıklama: "Geleceğe ihanettir"

İstanbul Fatih'te 3 gün beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebeğin ölümü üzerine gözaltına alınan anne, baba, anneanne ve dede dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"GELECEĞE İHANETTİR"

Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez.

İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi“ suçundan tutuklanmıştır.

Antalya’da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs “Altsoya karşı eziyet” suçundan tutuklanmıştır."

Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez.



İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli “Kasten… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 2, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır