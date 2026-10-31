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İstanbul'da 310,5 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen 2 operasyonda, toplam 310 milyon 579 bin lira değerinde 142 bin 100 kaçak elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

İstanbul'da 310,5 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 310 milyon 579 bin TL değerinde 142 bin 100 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede risk analizi, hedefleme ve etkin saha denetimlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu" denildi.

İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan bir depoda detaylı arama gerçekleştirildiği belirtilerek, aramalarda, piyasa değeri 118 milyon 445 bin TL olan 46 bin 200 elektronik sigara cihazı ele geçirildiği aktarıldı. İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise Türkiye’ye giriş yapmak üzere Ambarlı Limanı’na gelen bir konteynerin riskli değerlendirilerek kontrole tabi tutulduğu, piyasa değeri 192 milyon 134 bin TL olan 95 bin 900 elektronik sigara cihazı ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlara ilişkin soruşturmaların, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı olarak, başta gençlerimiz olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete yol açan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrük kapılarımızda ve ülkemizin dört bir yanında yürütülen etkin denetimler, gelişmiş risk analizleri ve hedef odaklı operasyonlarla kaçakçılığa geçit vermiyor; ekonomik güvenliğimizi ve toplum sağlığını korumak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sigara
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