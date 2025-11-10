HABER

İstanbul'da 5 işletmenin kurşunlanmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı

İstanbul'da 3 ilçede bulunan 5 farklı işletmenin kurşunlanmasına ilişkin, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler'de faaliyet gösteren 5 işletmenin son 2 ayda kurşunlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 5 farklı kurşunlama eylemine karıştığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile farklı ebatlarda fişekler bulundu.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

