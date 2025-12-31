HABER

Sosyal medyadan duyurdular: THY ve Ajet, onlarca seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) ve Ajet hava yolu şirketleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın yapılması planlanan onlarca seferin iptal edildiğini duyurdu. THY'nin 50 seferinin iptal edildiği duyurulurken, Ajet'in de 64 seferinin yapılmayacağı bildirildi.

Mustafa Fidan

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkimeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY ve AJet'in bazı seferleri iptal edildiği duyuruldu.

UÇUŞLARIN ERTELENDİĞİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDULAR

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.

THY'NİN 50 UÇUŞUNA OLUMSUZ HAVA ENGELİ

Üstün paylaşımında, "Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

AJET'İN 64 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da X sosyal medya platformundaki hesabından "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, https://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz." açıklamasında bulundu.

31 Aralık 2025
31 Aralık 2025

