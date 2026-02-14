HABER

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı: O anlar kamerada

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Nenehatun Mahallesi Evren Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola çıktığı sırada S.S. isimli 9 yaşındaki özel gereksinimli çocuğa, sokakta hızlı ilerlediği iddia edilen bir otomobil çarptı.

YERE SAVRULAN ÇOCUK YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
