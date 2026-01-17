HABER

İstanbul'da acı olay! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Şişli'de, seyir halindeyken önce hafif ticari araca, ardından bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'da acı olay! Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisi Edirne istikametinde seyreden S.B. idaresindeki motosiklet, S.K'nın kullandığı hafif ticari araca yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kara yolunda önlem aldı.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği S.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndüKaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

