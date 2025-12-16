HABER

İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Kiraladıkları ofisin duvarını delip 40 bin dolarlık saati çaldılar

Bakırköy'de meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. İnternet sitesine saat ilanı koyan T.Y.D., (23) saati satın alma bahanesiyle bir ofise çağrıldı. Şüpheliler, yeni kiraladıkları ofiste T.Y.D.'nin yaklaşık 40 bin dolarlık saatini çaldı. Hırsızlığı gerçekleştirebilmek için saatin konulduğu alandaki duvara delik açan şahıslar, saati alıp kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı. İşte akılalmaz hırsızlığın detayları...

İkinci el eşya satışı yapılan internet sitesine 40 bin dolar değerindeki kol saatinin satmak için ilan koyan T.Y.D., dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu.

İstanbul da akılalmaz hırsızlık! Kiraladıkları ofisin duvarını delip 40 bin dolarlık saati çaldılar 1

"DOLABI AÇTIĞIMDA BÜYÜK BİR DELİK OLDUĞUNU VE SAATİN ÇALINDIĞINI ANLADIM"

Polisteki ifadesinde kendisini alıcı olarak arayan bir kişinin Bakırköy'deki ofisine çağırdığını söyleyen T.Y.D.'nin, "Ofise girdiğimde saati inceleyen kişi çok beğendiğini, alacağını söyledi. Bu kişi telefon ederek saatin değeri olan 40 bin doları getirmesi için arkadaşına talimat verdi. Daha sonra saati alarak odada bulunan bir dolaba koydu. Bir süre bekledik. Daha sonra tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Uzun süre gelmeyince durumdan şüphelendim. Dolabı açtığımda arkasında büyük bir delik olduğunu ve saatin çalındığını anladım" dediği öğrenildi.

İstanbul da akılalmaz hırsızlık! Kiraladıkları ofisin duvarını delip 40 bin dolarlık saati çaldılar 2

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, ofisin bulunduğu binadaki güvenlik kameralarının o anları kaydettiği belirlendi. Görüntülerde; şüphelilerden birinin saati koyduğu duvardaki deliğin 'Sigara içmek yasaktır' tabelasıyla gizlendiği ve oradan alarak uzaklaştığı görüldü.

İstanbul da akılalmaz hırsızlık! Kiraladıkları ofisin duvarını delip 40 bin dolarlık saati çaldılar 3

Güvenlik kamerası görüntülerinin izini süren polis, şüphelilerden Y.Ç.'yi (54) gözaltına aldı. Balıkesir'e kaçtığı belirlenen diğer şüpheli C.E. (50) ise saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda yaklaşık değeri 40 bin dolar olan saatte bulundu.

İstanbul da akılalmaz hırsızlık! Kiraladıkları ofisin duvarını delip 40 bin dolarlık saati çaldılar 4

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan C.E.'nin daha önceden 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan saat ise T.Y.D.'ye teslim edildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

