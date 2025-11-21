İstanbul'da akılalmaz olay: 15 farklı ATM tek banka! 38 kez yaptı, yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 18-21 Kasım'da kentte bir bankaya ait 15 farklı ATM'den 38 kez hırsızlık yapılması üzerine harekete geçti.

ATM'lere ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 9 suç kaydı olan T.K. olduğunu tespit etti.

Çalışmalarda, zanlının tornavida gibi aletler kullanarak ATM'leri açtığı ve toplamda 199 bin 760 lira para çaldığı belirlendi.

Şüpheli T.K, polis ekiplerince yapılan operasyonla Esenyurt'ta yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ATM'lerin güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarında ise şüphelinin ATM'ye gelerek bir süre uğraştığı, daha sonra parayı çalarak uzaklaştığı görülüyor.Kaynak: AA