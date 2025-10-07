İstanbul'da alarm! Kuvvetli sağanak ve hava sıcaklıklarında ani düşüşbekleniyor

AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarılar peş peşe geldi. Şehirde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

İstanbul, 7 Ekim 2025 – İstanbul'da yaşayanlar için kritik bir gün başlıyor. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren şehre yeni bir yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor. Bu sistemle birlikte, şu anda 23 derece civarında seyreden hava sıcaklığının, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte 6 ila 8 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul'u sarı kodla uyararak, kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlaması, sabah saatlerinden itibaren ise Avrupa Yakası'nın tamamına yayılması bekleniyor. Öğle saatlerine doğru Anadolu Yakası'nda da etkili olması beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

AKOM, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğe çıkarken dikkatli olmaları, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sadece İstanbul için değil, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta ve Antalya için de sarı kodlu uyarı yayınladı. Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve Aydın ise turuncu kodla uyarılan iller arasında yer alıyor. Ege Bölgesi'nde kuvvetli, Muğla ve Aydın kıyılarında ise çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların da sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara ve ani sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olmaları, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları ve gerekli önlemleri almaları hayati önem taşıyor. Gelişmeleri takip etmek ve seyahat planlarını buna göre ayarlamak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.