İstanbul'da alkollü komşu dehşet saçtı! "Camlarınızı kırarım" diye tehditler savurdu... Polis ikna edemeyince göz altına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Yusuf A. isimli alkollü şahıs, cama çıkarak bağırmaya başladı. Durumdan rahatsız olan komşular adama tepki gösterdi.
TEHDİTLER SAVURDU
Bunun üzerine Yusuf A., komşularına "Camlarınızı kırarım" diye tehditler savurdu.O anlar vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.
İKNA EDİLEMEDİ
İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce ikna edilemeyen şahıs özel hareket polisleri tarafından gözaltına aldı.
(İHA)
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