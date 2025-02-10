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  4. İstanbul'da alkollü komşu dehşet saçtı! "Camlarınızı kırarım" diye tehditler savurdu... Polis ikna edemeyince göz altına alındı

İstanbul'da alkollü komşu dehşet saçtı! "Camlarınızı kırarım" diye tehditler savurdu... Polis ikna edemeyince göz altına alındı

10.02.2025 12:08
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.02.2025 12:08
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İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre alkollü bir adam, cama çıkarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Komşularına tehditler savuran şahıs özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Yusuf A. isimli alkollü şahıs, cama çıkarak bağırmaya başladı. Durumdan rahatsız olan komşular adama tepki gösterdi.

TEHDİTLER SAVURDU

Bunun üzerine Yusuf A., komşularına "Camlarınızı kırarım" diye tehditler savurdu.O anlar vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

İKNA EDİLEMEDİ

İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce ikna edilemeyen şahıs özel hareket polisleri tarafından gözaltına aldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul Esenler cam komşu
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