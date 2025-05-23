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İstanbul’da anlaşmışlardı! Trump duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takasının tamamlandığını söyleyerek tarafları müzakere dolayısıyla tebrik etti. Trump açıklamasında "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası (anlaşması) az önce tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek." dedi.

İstanbul’da anlaşmışlardı! Trump duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabından Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamada bulundu.

Trump, paylaşımında, “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakma konusunda anlaşmıştı. Bu, gerçekleşmesi halinde savaştaki en büyük esir takası olacaktı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd trump
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