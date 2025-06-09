İstanbul'da anlaşmışlardı! Zelenskiy isyan etti: "Listeyi hala almadık"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul müzakerelerinde Rusya ile varılan anlaşma kapsamında esir takası ve asker cenazelerinin değişimi konularına değinen Zelenskiy, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Zelenskiy, esir takası ve cenaze değişimi için tüm çabayı gösterdiklerini vurgulayarak, “İstanbul’da, üzerinde anlaştığımız binden fazla kişi için Rusya’dan maalesef hala tam listeler yok” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, takas sürecini devam ettirebileceklerine inandıklarını kaydederek “Biz tarafımızca, bunun için her şeyi yapıyoruz. Eğer Ruslar bu tür insani konularda bile anlaşmalara uymazsa, bu, müzakereler ve diplomasi konusunda tüm uluslararası çabaları ve özellikle ABD’nin çabalarını büyük ölçüde şüpheye düşürecektir” dedi.

Zelenskiy, Haziran’daki NATO’nun Lahey zirvesi ve Kanada’da düzenlenecek G7 zirvesine hazırlık yaptıklarını söyleyerek “Moskova’ya baskıyı artırmalıyız. Yaptırımları güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır