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İstanbul'da artçılar sürüyor! Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından uyardı: "Gelişmeleri kaygıyla izliyorum"

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da artçılar devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde Büyükçekmece açıklarında meydana 4.3 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açmıştı. Üstelik sonrasında peş peşe 3.7 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Vatandaşlar sokaklara dökülürken, uzmanlardan uyarılar geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu sarsıntının beklediği büyük depremin odağıyla çakıştığını belirterek, açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da artçılar sürüyor! Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından uyardı: "Gelişmeleri kaygıyla izliyorum"
Begüm Özkaynak

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Marmara'da hareketlilik sürüyor. Bugün akşam saatlerinde de depremlerin peş peşe gelmesiyle Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaşanan depremler hakkında uyarılarda bulundu.

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"BEKLEMEDİĞİM BİÇİMDE DOĞUDAKİ İSTANBUL KOLUNA SIÇRADI"

"Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı.

Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim.

Sürmezse kaygımız biter.

Uğurlar olsun."

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"KAYGIYLA GELİŞMELERİ İZLİYORUM"

"Kuzey Marmara Trakya kolunda tuhaf gelişmeler var. Kırıcı baskı doğudan bastırmasına karşın, Trakya kolunda gerilim taşınması baskının tersine doğuya doğru iki kola ayrılıp, Y-çatal biçimli iki ayrı kırıkta görülmeye başladı. Artçı depremler, ikisi dışında Büyükçekmece-Çatalca kırığında kesiliyor. Kırıklarda diri devingenlik depremciklerle sürüyor. Kaygıyla gelişmeleri izliyorum.

Uğurlusu olsun."

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deprem istanbul depremi Marmara Denizi Büyükçekmece Silivri Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
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