HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da baharın habercisi olarak bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Türkiye'nin birçok yerinden görülen ve saat 06.24'te tamamen batan renkli Dolunay, battığı sırada Üsküdar sahilde, Kız Kulesi ile birlikte ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu

Bu gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı. Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu. Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.

NEDEN PEMBE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi 'Pembe Dolunay' olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. Bu adlandırma, Kuzey Amerika'daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor. Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor. (DHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zirai don fındığı vurduZirai don fındığı vurdu
Amatör maç sonrası kavga: Stadyumun cam kapısını kırdılarAmatör maç sonrası kavga: Stadyumun cam kapısını kırdılar

Anahtar Kelimeler:
İstanbul bahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silivri'de hareketli dakikalar! Aralarında Murat Ongun da var: Farklı şehirlere götürülüyorlar

Silivri'de hareketli dakikalar! Aralarında Murat Ongun da var: Farklı şehirlere götürülüyorlar

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si o oyuncu yüzünden mi gönderildi? Senarist patladı

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si o oyuncu yüzünden mi gönderildi? Senarist patladı

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.