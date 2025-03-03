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  4. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 76.21 oldu

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 76.21 oldu

03.03.2025 11:10
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İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 76.21 oldu.

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 76.21 oldu

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 3 Mart itibariyle yüzde 76.21'e yükseldi. Verilere göre, Istrancalar yüzde 94,61 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 64,04 olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 83,72
Darlık yüzde 74
Elmalı yüzde 94,04
Terkos yüzde 78,6
Alibey yüzde 64,04
Büyükçekmece yüzde 73,08
Sazlıdere yüzde 56,37
Istrancalar yüzde 94,61
Kazandere yüzde 82,8
Papuçdere yüzde 81,72Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul baraj
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