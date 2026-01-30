İstanbul'da başladı, uyarılar peş peşe geldi! Sağanak yağış günlerce sürecek

Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış görülüyor. AKOM'un uyarılarına göre, İstanbul'da bugün başlayan sağanak yağış hafta boyunca etkisini sürdürerek yeni hafta ile beraber karla karışık yağmura dönüşecek. 30 Ocak Cuma tarihli değerlendirmesine göre ise İstanbul’da gün içinde bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hızla düşecek. Yeni haftayla birlikte sağanak yağış ve yer yer kuvvetli yağmur bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI BAHAR DEĞERLERİNDEN KIŞ DEĞERLERİNE DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni hava durumu uyarısında bulundu. 30 Ocak Cuma günü kent genelinde sabah saatlerinde 11 derece ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 14 dereceye kadar yükseldiği, ancak akşam saatlerinden itibaren 8 derece civarına gerileyeceği bildirildi.

AKOM’un değerlendirmesine göre, hafta başından itibaren sıcaklıkların 5 derecenin altına düşerek kış değerlerine ineceği tahmin ediliyor. Bu süreçte sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

AKOM'da yer alan verilere göre, İstanbul'da hava gün içerisinde 14°C’ler civarında, bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların; akşam saatlerinden itibaren 8°C’ler civarına, yeni hafta başı (Pazartesi) itibarı ile ise 5°C’ler civarı ve altına inerek kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.