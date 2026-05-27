İstanbul'da bayramın ilk günü trafik denetimleri yapıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, durdurulan sürücülere ve ailelerine çikolata ve kolonya ikram edildi.

Avrupa Yakası'nda, Fatih Valide Sultan Camisi önünde A Bölgesi Ekipler Amirliği görevlileri tarafından dron destekli denetim yapıldı.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki denetimlerde ekipler, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.

Anadolu Yakası'nda da ekipler, birçok noktada trafiği denetledi.

Üsküdar D-100 kara yolu Kuzey Yol turnike sahasının Anadolu Yakası girişinde ekipler, araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Beykoz TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında yapılan denetimlerde ise polisler sürücülerin ehliyet ve evraklarını kontrol etti.

Denetimlerde, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Görevli polisler, sürücülerin ve yolcuların bayramını da kutlayarak, güvenli yolculuklar diledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

