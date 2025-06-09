HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da bayramın son günü vatandaşlar sahil ve parklarda vakit geçirdi

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde sahil, plaj ve parklarda vakit geçiren vatandaşlar sıcak havanın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu. Caddebostan sahilinde bazı vatandaşlar çevredeki yeşil alanlarda piknik yapıp dinlendi.

İstanbul'da bayramın son günü vatandaşlar sahil ve parklarda vakit geçirdi

Bayramın son gününde sıcak havanın da etkisiyle sahiller, plajlar, parklar ve millet bahçelerinde vakit geçiren vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken bazıları da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.

Büyükçekmece sahilindeki yoğunluk bugün de devam ederken, Bakırköy'de de sıcak hava ve bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahile gelerek güzel havanın tadını çıkardı.

AA-20250609-38231065-38231061-ISTANBULDA_BAYRAMIN_SON_GUNU_VATANDASLAR_SAHIL_VE_PARKLARA_AKIN_ETTI

Bazı vatandaşlar kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken bazıları da piknik yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

Bayram coşkusunu yaşayan çocuklar ise sahildeki parklarda oyun oynadı. Bazı vatandaşlar da sahilde bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı.

AA-20250609-38231065-38231062-ISTANBULDA_BAYRAMIN_SON_GUNU_VATANDASLAR_SAHIL_VE_PARKLARA_AKIN_ETTI

Kennedy Caddesi'nde sahilde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Zeytinburnu ve Fatih sahilleri de piknik yapmak ya da çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, piknik yaparak aileleriyle vakit geçirdi.

AA-20250609-38231065-38231064-ISTANBULDA_BAYRAMIN_SON_GUNU_VATANDASLAR_SAHIL_VE_PARKLARA_AKIN_ETTI
Caddebostan sahilinde bazı vatandaşlar çevredeki yeşil alanlarda piknik yapıp dinlendi. Bazı vatandaşlar evden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaparken, çocuklar da parklarda eğlendi.

Suadiye sahilde de vatandaşlar piknik yaparak güzel havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar denizde yüzüp güneşlenirken bazıları da sahil hattında yürüyüş yaptı.

Bayramın dördüncü günü Polonezköy Tabiat Parkı'nda vakit geçiren vatandaşlar, macera parklarında ipte kaydı, arazi araçlarıyla doğa turu yaptı. Salıncağa binen, kaydıraktan kayan ve oyun alanlarında koşturan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Mesire alanlarında pikniğe gelenler de hamaklarda sallandı, mangal yaptı, semaver yaktı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemer'de çalılık alanda yangınKemer'de çalılık alanda yangın
Macron'dan Trump'a Grönland tepkisi Macron'dan Trump'a Grönland tepkisi

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.