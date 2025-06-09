İstanbul'da bayramın son günü vatandaşlar sahil ve parklarda vakit geçirdi

Bayramın son gününde sıcak havanın da etkisiyle sahiller, plajlar, parklar ve millet bahçelerinde vakit geçiren vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken bazıları da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.

Büyükçekmece sahilindeki yoğunluk bugün de devam ederken, Bakırköy'de de sıcak hava ve bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahile gelerek güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken bazıları da piknik yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

Bayram coşkusunu yaşayan çocuklar ise sahildeki parklarda oyun oynadı. Bazı vatandaşlar da sahilde bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı.

Kennedy Caddesi'nde sahilde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Zeytinburnu ve Fatih sahilleri de piknik yapmak ya da çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, piknik yaparak aileleriyle vakit geçirdi.

Caddebostan sahilinde bazı vatandaşlar çevredeki yeşil alanlarda piknik yapıp dinlendi. Bazı vatandaşlar evden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaparken, çocuklar da parklarda eğlendi.

Suadiye sahilde de vatandaşlar piknik yaparak güzel havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar denizde yüzüp güneşlenirken bazıları da sahil hattında yürüyüş yaptı.

Bayramın dördüncü günü Polonezköy Tabiat Parkı'nda vakit geçiren vatandaşlar, macera parklarında ipte kaydı, arazi araçlarıyla doğa turu yaptı. Salıncağa binen, kaydıraktan kayan ve oyun alanlarında koşturan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Mesire alanlarında pikniğe gelenler de hamaklarda sallandı, mangal yaptı, semaver yaktı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır