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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Öğlen saatine dikkat!

İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanacak güzergahları ve alternatif yolları duyurdu. İşte detaylar...

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Öğlen saatine dikkat!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

Bu kapsamda, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar, Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler, Metin Oktay Caddesi'nin her iki istikameti ile Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı trafiğe kapatılacak.

İstanbul da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Öğlen saatine dikkat! 1

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Sürücüler alternatif olarak TEM Kuzey Yol, Büyükdere Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Kemerburgaz Caddesi, Cendere Caddesi, Selçuklu Caddesi, Anadolu Caddesi ve Gün Işığı Sokak'ı kullanabilecek.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ali Sami Yen kapalı yollar
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