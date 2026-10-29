İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 29 Ekim 2026 Perşembe günü, saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi. Açıklamada, "Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

İŞTE KAPANACAK YOLLAR

Kapanacak yollar (Saat 05.45-program bitimi):

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR