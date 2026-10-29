HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde törenlerin yapılacağı Vatan Caddesi başta olmak üzere İstanbul Valiliği'nin duyurduğu bağlantı noktalarında, yolları kapadı.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Doğukan Akbayır

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 29 Ekim 2026 Perşembe günü, saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi. Açıklamada, "Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul da bazı yollar trafiğe kapatıldı 1

İŞTE KAPANACAK YOLLAR

Kapanacak yollar (Saat 05.45-program bitimi):

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
  • D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
    1. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
  • Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
  • Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
  • Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

İstanbul da bazı yollar trafiğe kapatıldı 2

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuvvetli yağış geliyor... Bakan Çiftçi duyurdu: 30 ilde alarm verildi!Kuvvetli yağış geliyor... Bakan Çiftçi duyurdu: 30 ilde alarm verildi!
Bolu'da park halindeki tırlar alev alev yandıBolu'da park halindeki tırlar alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.