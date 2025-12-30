HABER

İstanbul'da beklenen oldu: 19 ilçede kar yağacak! Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. MGM'nin değerlendirmesine göre; İstanbul'un 19 ilçesine akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da beklenen oldu: 19 ilçede kar yağacak! Valilikten açıklama geldi
Çiğdem Sevinç

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre bugün İstanbul'da 19 ilçe beyaza bürünecek. X'teki sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmeye göre;

"İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.

0 DERECEYİ GÖRECEK

Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir.

İŞTE O 19 İLÇE:

Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklaması yapıldı.

