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  4. İstanbul'da beklenen oldu! Tatil bitti, güneş doğmadan trafik arttı

İstanbul'da beklenen oldu! Tatil bitti, güneş doğmadan trafik arttı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2025 08:43
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Trafik çilesiyle milyonların zor anlar yaşadığı İstanbul'da iki haftalık okul tatilinin ardından sabah saatlerinde yine trafik oluştu. Güneş doğmadan başlayan yoğunluk İBB verilerine yüzde 55 olarak yansıdı.

İstanbul'da beklenen oldu! Tatil bitti, güneş doğmadan trafik arttı

İstanbul’da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

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TATİL SONA ERDİ

Türkiye’de ilk ve orta öğretim okullarında verilen iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul’da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

GÜN AYDINLANMADAN BAŞLADI

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu’nda Halıcıoğlu mevki, Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 07.30 sıralarında yüzde 55 olarak ölçüldü. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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