İstanbul’da bir kargocu bıçakla kendini savunurken vuruldu! O anlar böyle görüntülendi

Doğukan Akbayır

İstanbul, Merter’de cadde üzerinde yaşanan silahlı saldırı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre tartışma yaşayan bir şahıs, elindeki bıçakla kendisini savunmaya çalışan kargocuyu tabanca ile vurarak yaraladı.

Asayişberkemal sosyal medya hesabında yer alan görüntülerde, taraflar arasındaki gerginliğin kısa sürede büyüdüğü, saldırganın ise belinden çıkardığı silahla kargocuya ateş ettiği görülüyor. Yaralanan kargocunun büyük bir acıyla yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

İstanbul’da bir kargocu bıçakla kendini savunurken vuruldu! O anlar böyle görüntülendi 1

KARGOCU YARALANDI

Çevredekilerin panik yaşadığı olay sonrası saldırganın bölgeden uzaklaştığı, yaralı kargocunun ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul’da bir kargocu bıçakla kendini savunurken vuruldu! O anlar böyle görüntülendi 2

GÖRÜNTÜLER HIZLA YAYILDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı da belirtildi.

İstanbul’da bir kargocu bıçakla kendini savunurken vuruldu! O anlar böyle görüntülendi 3

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

