İstanbul’da bir kargocu bıçakla kendini savunurken vuruldu! O anlar böyle görüntülendi

Asayişberkemal sosyal medya hesabında yer alan görüntülerde, taraflar arasındaki gerginliğin kısa sürede büyüdüğü, saldırganın ise belinden çıkardığı silahla kargocuya ateş ettiği görülüyor. Yaralanan kargocunun büyük bir acıyla yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

KARGOCU YARALANDI

Çevredekilerin panik yaşadığı olay sonrası saldırganın bölgeden uzaklaştığı, yaralı kargocunun ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER HIZLA YAYILDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı da belirtildi.