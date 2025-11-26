İstanbul'da bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine 40 kişi hastanelere başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner Güner, NSosyal hesabından şunları kaydetti:

40 KİŞİ ZEHİRLENDİ, 5'İNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

"İlimizde bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine toplam 40 kişi çeşitli hastanelerimize başvurmuştur. Başvuruların 25'i ambulansla, 15'i ise ayaktan gerçekleştirilmiştir. Hastalarımızdan 35'i gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Kalan 5 hastamızın tahlil ve takip süreçleri devam etmekte olup genel durumları iyidir. Bir hastamızda, yapılan tetkikler sonrası rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edilmiş olup ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapılmıştır."

(AA)

