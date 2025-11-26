HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine 40 kişi hastanelere başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine 40 kişinin hastanelere başvurduğunu, 35'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 5 hastanın tahlil ve takip süreçlerinin sürdüğünü ve genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İstanbul'da bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine 40 kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine 40 kişi hastanelere başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner Güner, NSosyal hesabından şunları kaydetti:

İstanbul da bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine 40 kişi hastanelere başvurdu 1

40 KİŞİ ZEHİRLENDİ, 5'İNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

"İlimizde bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine toplam 40 kişi çeşitli hastanelerimize başvurmuştur. Başvuruların 25'i ambulansla, 15'i ise ayaktan gerçekleştirilmiştir. Hastalarımızdan 35'i gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Kalan 5 hastamızın tahlil ve takip süreçleri devam etmekte olup genel durumları iyidir. Bir hastamızda, yapılan tetkikler sonrası rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edilmiş olup ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapılmıştır."

(AA)

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gecekondu yangınında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendiGecekondu yangınında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
Hatay'da motosiklet devrildi, 2 çocuk hayatını kaybettiHatay'da motosiklet devrildi, 2 çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme İstanbul lise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki karar belli oldu! Karar sonrası dikkat çeken tepki

Gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki karar belli oldu! Karar sonrası dikkat çeken tepki

ABD-Venezuela gerilimi tavan yaptı! Maduro kılıcı çekti

ABD-Venezuela gerilimi tavan yaptı! Maduro kılıcı çekti

Hasan Şaş maç sonunda isyan etti: "Sen şeref yoksunusun!"

Hasan Şaş maç sonunda isyan etti: "Sen şeref yoksunusun!"

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti

Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorinde indirim beklentisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.