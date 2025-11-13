İstanbul'da bir otopark savaş alanına döndü! Birçok araçta büyük maddi hasar meydana geldi

İlginç kaza Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi İSPARK otoparkında yaşanmış, otoparktan çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince heyecanlanarak 9 araca çarpmıştı.

SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Bariyerleri aşan araç, otopark alanının hemen yanında bulunan yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı boş bir alana düşmüştü. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

ARAÇ BOŞLUKTA SIKIŞTI

İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otoparktan çıkan kadın sürücünün kullandığı araç, birden hızlanarak diğer araçlara çarpıyor. Bu sırada bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Demir bariyerleri aşan araç boşluk alana düşüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır