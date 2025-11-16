HABER

İstanbul'da bir zehirlenme iddiası daha! Bu sefer ki adres dünyaca ünlü şefin restoranı: Çözümü internette aradılar

İstanbul'da 10 kişilik bir turist grubu, 2 Michelin yıldızlı restorana gitti. İddiaya göre gruptan 8 kişi yedikleri etten zehirlendi. Grup, restoranla iletişim çabaları sonuçsuz kalınca internette yorum yaparak çare aradı.

Recep Demircan

Türkiye, İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin yaşadığı olayı konuşurken bir zehirlenme iddiası daha geldi. Bu sefer ki adres ise İstanbul'da dünyaca ünlü bir şefin restoranı...

İstanbul da bir zehirlenme iddiası daha! Bu sefer ki adres dünyaca ünlü şefin restoranı: Çözümü internette aradılar 1

SAĞLIK PROBLEMLERİYLE KARŞILAŞTILAR

İstanbul'un en pahalı restoranlarından birine gittiler. Gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldılar. Yer İstanbul Şişli'de 2 Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şefin restoranı. Restoranda yemek yiyen 10 kişilik arkadaş grubunun büyük bir çoğunluğu mide rahatsızlığı yaşadı. Et yiyen 8 kişi sağlık problemleriyle karşılaştı.

İstanbul da bir zehirlenme iddiası daha! Bu sefer ki adres dünyaca ünlü şefin restoranı: Çözümü internette aradılar 2

MUHATAP BULAMADILAR

Ekol TV'nin haberine göre yaşanan olay sonrası grup, restoran ile iletişime geçti ancak bir muhatap bulamadılar.

İstanbul da bir zehirlenme iddiası daha! Bu sefer ki adres dünyaca ünlü şefin restoranı: Çözümü internette aradılar 3

BAŞKA RAHATSIZLANANLAR DA ORTAYA ÇIKTI

O arkadaş grubu çareyi internet üzerinden yorum yazarak aradı. Yorum kısa sürede etkileşim aldı. Benzer şikayetleri olanlar da bu durumu diler getirdi.

İstanbul da bir zehirlenme iddiası daha! Bu sefer ki adres dünyaca ünlü şefin restoranı: Çözümü internette aradılar 4

İstanbul da bir zehirlenme iddiası daha! Bu sefer ki adres dünyaca ünlü şefin restoranı: Çözümü internette aradılar 5

