İstanbul'da bir zehirlenme iddiası daha! Bu sefer ki adres dünyaca ünlü şefin restoranı: Çözümü internette aradılar

Türkiye, İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin yaşadığı olayı konuşurken bir zehirlenme iddiası daha geldi. Bu sefer ki adres ise İstanbul'da dünyaca ünlü bir şefin restoranı...

SAĞLIK PROBLEMLERİYLE KARŞILAŞTILAR

İstanbul'un en pahalı restoranlarından birine gittiler. Gıda zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldılar. Yer İstanbul Şişli'de 2 Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şefin restoranı. Restoranda yemek yiyen 10 kişilik arkadaş grubunun büyük bir çoğunluğu mide rahatsızlığı yaşadı. Et yiyen 8 kişi sağlık problemleriyle karşılaştı.

MUHATAP BULAMADILAR

Ekol TV'nin haberine göre yaşanan olay sonrası grup, restoran ile iletişime geçti ancak bir muhatap bulamadılar.

BAŞKA RAHATSIZLANANLAR DA ORTAYA ÇIKTI

O arkadaş grubu çareyi internet üzerinden yorum yazarak aradı. Yorum kısa sürede etkileşim aldı. Benzer şikayetleri olanlar da bu durumu diler getirdi.