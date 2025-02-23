HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da bu da oldu! Herkes kardan gelinin fotoğrafını çekmek için sıraya girmişti, akşam olunca hırsızlar parçalayarak yok etti

İstanbul'da bu da oldu! Herkes kardan gelinin fotoğrafını çekmek için sıraya girmişti, akşam olunca hırsızlar parçalayarak yok etti

23.02.2025 15:26
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 15:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da bir kuaför kardan adam yerine kardan gelin yaptı. Kuaför bahçesinde bulunan kardan gelin, akşam saatlerinde iş yerinin önüne gelen bir grup tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Bekir Gök ise, "Söyleyecek birşey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah" diye konuştu.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Üniversite Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuaför Bekir Gök, kar yağışı sonrası işyerinin önüne kardan adam yerine kardan gelin yaptı. Görenleri gülümseten kardan gelinin plastik gövdesi akşam saatlerinde bir grup tarafından çalındı; kuaför bahçesinde kalan kardan gelinin diğer kısımları ise grup üyeleri tarafından tekmelendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ISTANBUL---AVCILAR’DA-KUAFORUN-YAPTIGI-K_579848_171639

"SADECE BİR GÜN SÜRDÜ, YİNE GÜZEL OLAN BİR ŞEYİN SONUNA GELDİK"

İş yeri sahibi Bekir Gök, “Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik. Sadece 1 gün sürdü. Dün birkaç komşumuzun da desteğiyle buralardan bayağı bir kar topladık. Güzel bir kardan gelin yaptık. Herkes fotoğraf çektirdi, çok güzel bir görüntü oluştu."

ISTANBUL---AVCILAR’DA-KUAFORUN-YAPTIGI-K_579850_171639

"Maalesef finalimiz bu. Yani sonu böyle mi olmalıydı? Bilemedim. Söyleyecek birşey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah" diye konuştu.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Görüntülerde yolda yürüyen 3 vatandaşın kardan gelini çaldığı anlar görülüyor.

(DHA)

Öfkeyle indiği araca zararla oturacak! Karda akılalmaz anlarÖfkeyle indiği araca zararla oturacak! Karda akılalmaz anlar
Erdoğan'dan teşekkür konuşmasıErdoğan'dan teşekkür konuşması
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kuaför İstanbul Avcılar gelin Kardan adam hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekliler için 'En fazla 1 ay içinde...' diyerek açıkladı! Artış tahmini

Emekliler için 'En fazla 1 ay içinde...' diyerek açıkladı! Artış tahmini

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

Sinan Akçıl'dan AK Parti MKYK'sı açıklaması: Duruşum bellidir!

Sinan Akçıl'dan AK Parti MKYK'sı açıklaması: Duruşum bellidir!

Bakanlık duyurdu! Ağır taşıtlar için yasak saat 13.00 itibarıyla kaldırıldı

Bakanlık duyurdu! Ağır taşıtlar için yasak saat 13.00 itibarıyla kaldırıldı

Eve alkollü gelen kocasını bıçaklayarak öldürdü

Eve alkollü gelen kocasını bıçaklayarak öldürdü

Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı! 3 vekil AK Parti'ye katıldı

Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı! 3 vekil AK Parti'ye katıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.