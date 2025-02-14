İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Deprem uzmanı Osman Bektaş'tan ezber bozan açıklama!

Bir süredir Ege Bölgesi'nde deavm eden deprem fırtınası vatandaşlarda korkuya neden oldu. Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul'da büyük deprem olup olmayacağına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

'İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM ÇOK ZOR'

Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında konuşan Osman Bektaş'ın ifadeleri gündem oldu. Fay sürüklenmesine dikkat çeken Bektaş, "İstanbul'da büyük deprem çok zor" dedi.

İSTANBULDA BÜYÜK DEPREM ÇOK ZOR

İstanbulun doğusunda, Adalar Fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü M 6,8-7,2 dir (Ambraseys,2000). 1963 Adalar depremi M 6,3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.

İstanbulun batısında son pic.twitter.com/rLK1RHehTo — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) February 14, 2025

"DEPREM TEHLİKESİ OLDUKÇA AZALMIŞTIR"

Deprem uzmanı Osman Bektaş, X (Twitter) hesabında yaptığı deprem açıklamasında, "İstanbul'da büyük deprem çok zor. İstanbul'un doğusunda, Adalar Fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü M 6,8-7,2'dir (Ambraseys,2000). 1963 Adalar depremi M 6,3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.

İstanbulun batısında son 500 yılda büyük deprem yaşanmamış olması güncel fay sürüklenmesi (creep) ile desteklenmiştir. Marmara'da 500 yıllık tarihsel periyotun en aktif dönemi batıdan doğuya göç eden ve 6 adet M>7 depremini üreten 20. yüzyıldır. Büyük depremler arası sakinlik dönemleri ise 89-163 yıldır." ifadelerine yer verdi.