HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da cinayet! Düğün çıkışı kafasına taşla vurarak öldürdü: Katil zanlısı karakolda yakalandı

İstanbul'da düğünden çıkan 72 yaşındaki adam, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Katil zanlısının pasaport almak amacıyla kimlik çıkarmak için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği ve gerçeğin fark edilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da cinayet! Düğün çıkışı kafasına taşla vurarak öldürdü: Katil zanlısı karakolda yakalandı
Recep Demircan

Olay, saat 00.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla başına vurduğu Ginyol'u ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.

ISTANBUL---KAGITHANEDE-DUGUN-CIKISI-CIN_745950_220042

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Ginyol, hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kaçan şüpheli Barış G., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede "Aramızda çıkan tartışmada anneme küfür etti. Ben de bir anlık sinirle taşla kafasına vurdum" dediği öğrenildi.

ISTANBUL---KAGITHANEDE-DUGUN-CIKISI-CIN_746203_220042

Katil zanlısı

PASAPORT İÇİN KARAKOLA GİTTİ, FİRARİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Barış G.’nin olaydan sonra saat 09.30 sıralarında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne pasaport almak amacıyla kimlik çıkarmak için gittiği öğrenildi. Şüpheli burada firari olduğunun anlaşılması üzerine Sarıyer polisi tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Barış G. polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Diğer yandan şüpheli Barış G.’nin poliste 'Kasten yaralama’ ve 'Evden hırsızlık' suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz’de kurban satış yerleri hazırAkdeniz’de kurban satış yerleri hazır
Bakan Bayraktar, Azerbaycan'da Aliyev tarafından kabul edildiBakan Bayraktar, Azerbaycan'da Aliyev tarafından kabul edildi

Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

'Geçerse...' diyerek göreceği rakamı açıkladı 'Artık düşecek diyemiyoruz'

'Geçerse...' diyerek göreceği rakamı açıkladı 'Artık düşecek diyemiyoruz'

2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı...

2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı...

Korkunç kaza: 3 kişi öldü, 26 yaralı var

Korkunç kaza: 3 kişi öldü, 26 yaralı var

Türkiye anahtar ülke! Erdoğan ile Trump'ın arası çok iyi

Türkiye anahtar ülke! Erdoğan ile Trump'ın arası çok iyi

İtalya'da yanardağ kabusu! Etna yeniden patladı: 'Kırmızı kod' verildi...

İtalya'da yanardağ kabusu! Etna yeniden patladı: 'Kırmızı kod' verildi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.