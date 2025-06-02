İstanbul'da cinayet! Düğün çıkışı kafasına taşla vurarak öldürdü: Katil zanlısı karakolda yakalandı

Olay, saat 00.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla başına vurduğu Ginyol'u ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Ginyol, hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kaçan şüpheli Barış G., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede "Aramızda çıkan tartışmada anneme küfür etti. Ben de bir anlık sinirle taşla kafasına vurdum" dediği öğrenildi.

Katil zanlısı

PASAPORT İÇİN KARAKOLA GİTTİ, FİRARİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Barış G.’nin olaydan sonra saat 09.30 sıralarında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne pasaport almak amacıyla kimlik çıkarmak için gittiği öğrenildi. Şüpheli burada firari olduğunun anlaşılması üzerine Sarıyer polisi tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Barış G. polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Diğer yandan şüpheli Barış G.’nin poliste 'Kasten yaralama’ ve 'Evden hırsızlık' suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA